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Магуайр попал в старт на первый матч ЧМ-2022 для Англии

Сборные Англии и Ирана определились с составами на матч.
Сегодня, 14:08
Getty Images
Getty Images

В рамках второго игрового дня чемпионата мира по футболу 2022 года состоится встреча сборных Англии и Ирана, которые представляют группу B.

Гарет Саутгейт не стал удивлять со своим стартовым составом и выпустил тех, кого большинство ожидало там увидеть.

Англия - Иран. Стартовые составы

Англия: Пикфорд - Трипье, Стоунз, Магуайр, Шоу - Беллингем, Райс, Маунт - Сака, Кейн, Стерлинг

Иран: Бейранванд - Мохаррамы, Хайсафі, Мохаммаді, Ябанбахш, Пуралганджі, Таремі, Чешмі, Карімі, Хоссейні, Нуроллагі

Поединок стартует в 15:00 по киевскому времени. Отметим, что в другом матче этой группы Уэльс сыграет против сборной США.


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