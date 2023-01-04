Ван Дейк может пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с Реалом

Травма нидерландца оказалась еще хуже, чем предполагалось.

В рамках чемпионата Англии Брентфорд победил Ливерпуль со счетом 3:1.

По ходу матча был заменен Вирджил Ван Дейк. На пресс-конференции Юрген Клопп заявил, что замена - мера предосторожности, но все хуже чем казалось.

По информации журналиста издания Mail Доминика Кинга, нидерландец может пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с мадридским Реалом. Эта встреча пройдет 21 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что центрбэк мерсисайдцев рискует пропустить игру с Челси в конце января