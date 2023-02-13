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Тренер молодежки Руха: Мы будем делать все, чтобы достойно представить страну

Виталий Пономарев высказался об итогах жеребьевки ЮЛЧ
Сегодня, 20:16
Виталий Пономарев
Виталий Пономарев

Главный тренер молодежки львовского Руха Виталий Пономарев поделился мыслями о результатах жеребьевки юношеской ЛЧ.

По словам специалиста, его подопечные выложатся на все 100%, чтобы достойно показать себя на европейской арене.

"Милан Михальчук уже второй раз на церемонии жеребьевки вытягивает соперника, которого наша команда хотела видеть. Теперь наша главная задача - хорошо подготовиться к этой игре.

Могу сказать точно, что на стадии 1/8-й финала нет слабых соперников. Будем делать все, чтобы достойно представить наш город и нашу страну в этом матче.

Скажу больше, подготовка команды к игре началась сразу по завершению противостояния с Интером. Теперь, конечно, будут некоторые коррективы и другие моменты в подготовке. Начинаем изучать соперника. Наши тренеры-аналитики проделали огромный объем работы при анализе соперников Интера в чемпионате Италии. Думаю, что они уже имеют определенную информацию и по Милану", - заявил украинец.

Напомним, матч 1/8 финала ЮЛЧ против Милана пройдет 28 февраля.


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