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"Огромный вызов": Тренер Челси оценил ответный матч с Боруссией Дортмунд

Лондонцам придется отыгрываться после минимального выездного поражения.
Вчера, 22:52
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Главный тренер Челси Грэм Поттер поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Перед повторной встречей у немецкой команды будет небольшое преимущество благодаря минимальной домашней победе 1:0 в первом поединке.

"Это большой и очень волнительный матч. Нас ждет большой вечер футбола на Стэмфорд Бридж, и мы с нетерпением ждем его. Мы мыслим позитивно и постараемся победить. Боруссия - топовая команда. Сейчас она набрала потрясающий ход и побеждает почти в каждой игре.

В нашем положении надо радоваться давлению. Это значит, что мы имеем фантастический шанс побороться за место в восьмерке лучших. Я просто думаю о том, насколько важно команде и клубу пробиться в четвертьфинал. Мы играем против топового соперника, это огромный вызов, но одновременно и невероятная возможность. Выложимся на поле на все сто процентов", - приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси - Боруссия Дортмунд состоится во вторник, 7 марта, в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Боруссия Дортмунд Грэм Поттер

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