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Бенфика - Брюгге 5:1: обзор матча и результат игры 07.03.2023

Клуб украинского форварда с разгромным счетом уступил на выезде.
Вчера, 23:49
ФК Бенфика / Getty Images
ФК Бенфика / Getty Images

Во вторник, 7 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика принимала Брюгге.

В первом тайме португальский коллектив дважды поразил ворота соперника. Сначала отличился вингер Рафа Силва, а под занавес 45-минутки Гонсалу Рамуш удвоил преимущество.

Во второй половине встречи в ворота Брюгге залетело еще три мяча. Рамуш оформил дубль, Жоау Мариу поразил ворота соперника с пенальти, а вингер Давид Нерес поставил точку в матче, хоть бельгийцы и забили гол престижа.

Отметим, украинский форвард Брюгге Роман Яремчук провел на поле 62 минуты, отличившись лишь желтой карточкой в первом тайме.

Статистика матча Бенфика - Брюгге в 1/8 финала Лиги чемпионов

Бенфика - Брюгге 5:1 (2:0 - первый матч)
Голы: Силва, 38, Рамуш, 45+2, 57, Мариу, 71 пен, Нерес, 77 - Мейер, 87

Ожидаемые голы (xG): 3,56 - 0,98
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 21 - 11
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 3 - 7

Бенфика: Влаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди (Морато, 74), Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Жоау Невеш, 74), Рафа Силва, Эурснес, Шикинью (Нерес, 63), Флорентину, Гонсалу Рамуш.

Брюгге: Миньоле, Мата (Одои, 63), Мехеле, Силла, Мейер, Ванакен (Ритс, 75), Нильсен, Ланг (Нвадике, 46), Соуа (Нуса, 75), Яремчук (Жуджла, 62), Бьюкенен.

Предупреждения: Яремчук (17), Ланг (20), Отаменди (29), Силла (43), Мейер (48).

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