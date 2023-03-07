Бенфика - Брюгге 5:1: обзор матча и результат игры 07.03.2023
Во вторник, 7 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика принимала Брюгге.
В первом тайме португальский коллектив дважды поразил ворота соперника. Сначала отличился вингер Рафа Силва, а под занавес 45-минутки Гонсалу Рамуш удвоил преимущество.
Во второй половине встречи в ворота Брюгге залетело еще три мяча. Рамуш оформил дубль, Жоау Мариу поразил ворота соперника с пенальти, а вингер Давид Нерес поставил точку в матче, хоть бельгийцы и забили гол престижа.
Отметим, украинский форвард Брюгге Роман Яремчук провел на поле 62 минуты, отличившись лишь желтой карточкой в первом тайме.
Статистика матча Бенфика - Брюгге в 1/8 финала Лиги чемпионов
Бенфика - Брюгге 5:1 (2:0 - первый матч)
Голы: Силва, 38, Рамуш, 45+2, 57, Мариу, 71 пен, Нерес, 77 - Мейер, 87
Ожидаемые голы (xG): 3,56 - 0,98
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 21 - 11
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 3 - 7
Бенфика: Влаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди (Морато, 74), Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Жоау Невеш, 74), Рафа Силва, Эурснес, Шикинью (Нерес, 63), Флорентину, Гонсалу Рамуш.
Брюгге: Миньоле, Мата (Одои, 63), Мехеле, Силла, Мейер, Ванакен (Ритс, 75), Нильсен, Ланг (Нвадике, 46), Соуа (Нуса, 75), Яремчук (Жуджла, 62), Бьюкенен.
Предупреждения: Яремчук (17), Ланг (20), Отаменди (29), Силла (43), Мейер (48).