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Наставник ПСЖ - о вылете из ЛЧ: Это большое разочарование. В раздевалке отчаяние

Кристоф Галтье высказался о прошедшем противостоянии с Баварией.
Сегодня, 00:56
Кристоф Галтье / Getty Images
Кристоф Галтье / Getty Images

В рамках 1/8 финала ЛЧ ПСЖ проиграл Баварии со счетом 2:0.  Таким образом, французский клуб вылетел из соревнования.

Наставник парижан Кристоф Галтье поделился своими мыслями касательно случившегося.

По словам специалиста, его команде нужно будет усвоить этот урок.

"Мы не открыли счет, когда имели возможность. Хорошо действовали в первом тайме, было ощущение, что можем сравнять, но не использовали свои шансы.

Это большое разочарование. Нужно смириться и принять это. В раздевалке отчаяние. Это урок, который нужно усвоить. Если бы мы забили первыми, то все было бы по-другому. Но мы не забили", - приводит слова Гальтье официальный сайт УЕФА

Напомним, на нашем сайте вы можете посмотреть видео голов матча Бавария - ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ ЛЧ Бавария Мюнхен

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Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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