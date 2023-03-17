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Украинцы, которые остались в еврокубках-2022/23

ISPORT.ua рассказывает про игроков, которые продолжают бороться за трофеи.
Сегодня, 11:30
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В пятницу, 17 марта, пройдут жеребьевки 1/4 финала всех трех еврокубкового турниров.

В каждом соревновании осталось по восемь команд, которые разыграют трофеи. Среди претендентов есть клубы, в которых выступают украинские футболисты.

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Украинские футболисты, которые играют в еврокубках

  • Михаил Мудрик (Челси) - Лига чемпионов
  • Андрей Лунин (Реал) - Лига чемпионов
  • Артур Рудько (Лех Познань) - Лига Конференций

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов Челси прошел Боруссию Дортмунд (2:1), Реал разгромил Ливерпуль (6:2), а Лех Познань оказался сильнее Юргордена (5:0).

Отметим, что на ISPORT.ua будут доступны онлайн-трансляции жеребьевок. Первые пары будут определены в Лиге чемпионов, а на нашем сайте трансляцию может будет посмотреть, начиная с 13:00.


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