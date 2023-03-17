Украинцы, которые остались в еврокубках-2022/23

ISPORT.ua рассказывает про игроков, которые продолжают бороться за трофеи.

В пятницу, 17 марта, пройдут жеребьевки 1/4 финала всех трех еврокубкового турниров.

В каждом соревновании осталось по восемь команд, которые разыграют трофеи. Среди претендентов есть клубы, в которых выступают украинские футболисты.

Читай также: Герой Трубин, фэйл Сикана, LOL-момент Ракицкого: итоги Шахтера в еврокубковом сезоне

Украинские футболисты, которые играют в еврокубках

Михаил Мудрик (Челси) - Лига чемпионов

Андрей Лунин (Реал) - Лига чемпионов

Артур Рудько (Лех Познань) - Лига Конференций

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов Челси прошел Боруссию Дортмунд (2:1), Реал разгромил Ливерпуль (6:2), а Лех Познань оказался сильнее Юргордена (5:0).

Отметим, что на ISPORT.ua будут доступны онлайн-трансляции жеребьевок. Первые пары будут определены в Лиге чемпионов, а на нашем сайте трансляцию может будет посмотреть, начиная с 13:00.