Салихамиджич прокомментировал жребий Баварии в ЛЧ

Спортивный директор мюнхенской Баварии Хасан Салихамиджич прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Напомним, что по результатам жеребьевки в 1/4 финала Бавария встретится с Манчестер Сити.

Тем не менее боснийский функционером настроен положительно и уверен, что их пара - лучшая среди всех остальных.

"Мне нравится играть против хороших команд. Наши ребята очень сосредоточены. Это топ-жеребьевка. На мой взгляд, Ман Сити – сильнейший соперник из возможных. Очередной финал для нас, новая качественная команда после ПСЖ.

Холанд – один из лучших нападающих в мире. Но мы очень хорошо защищались против ПСЖ. Но я думаю, что у Сити сейчас дела обстоят даже лучше. На мой взгляд, Ман Сити – Бавария – самая интересная пара четвертьфиналов. С нетерпением жду", – сказал спортивный директор мюнхенцев.

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