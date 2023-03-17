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Салихамиджич прокомментировал жребий Баварии в ЛЧ

Мюнхенцы в нетерпении.
Сегодня, 14:19
Хасан Салихамиджич / Getty Images
Хасан Салихамиджич / Getty Images

Спортивный директор мюнхенской Баварии Хасан Салихамиджич прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Напомним, что по результатам жеребьевки в 1/4 финала Бавария встретится с Манчестер Сити.

Тем не менее боснийский функционером настроен положительно и уверен, что их пара - лучшая среди всех остальных.

"Мне нравится играть против хороших команд. Наши ребята очень сосредоточены. Это топ-жеребьевка. На мой взгляд, Ман Сити – сильнейший соперник из возможных. Очередной финал для нас, новая качественная команда после ПСЖ.

Холанд – один из лучших нападающих в мире. Но мы очень хорошо защищались против ПСЖ. Но я думаю, что у Сити сейчас дела обстоят даже лучше. На мой взгляд, Ман Сити – Бавария – самая интересная пара четвертьфиналов. С нетерпением жду", – сказал спортивный директор мюнхенцев.

Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с остальными результатами жеребьевки Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бавария Мюнхен хасан салихамиджич

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