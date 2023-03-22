Кассано сделал прогноз на матч Милан - Наполи в Лиге чемпионов
Итальянец верит в победу неаполитанцев.
Бывший игрок Реала и Сампдории Антонио Кассано заявил, что Наполи выбьет Милан из Лиги чемпионов.
"Наполи показывает прекрасный футбол, они фавориты, но Лига чемпионов – это вотчина Милана.
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На мой взгляд, Наполи пройдет дальше", – сказал Кассано в интервью Calciomercato.
Напомним, Милан и Наполи встретятся в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 12 и 18 апреля.