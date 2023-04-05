Реал - Челси: текстовая трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский и лондонский клубы встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в текстовой трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 12 апреля, мадридский Реал в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов-2022/2023 примет на своем поле Челси, встретившись с лондонским клуб на этой стадии турнира второй год подряд.

Первый поединок двухматчевого противостояния испанской и английской команд будет сыгран в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов Реал - Челси

Онлайн-трансляция будет доступна 12 апреля в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 12 апреля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Реал в нынешнем сезоне вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, набрав 13 очков. В своем квартете мадридцы обошли РБ Лейпциг (2:0, 2:3), Шахтер (2:1, 1:1) и Селтик (3:0, 5:1). В 1/8 финала турнира "сливочные" дважды праздновали успех в противостоянии с Ливерпулем - 5:2 и 1:0.

Челси также выиграл свою группу Лиги чемпионов с 13 баллами в активе. Лондонский клуб опередил в квартете Милан (3:0, 2:0), Зальцбург (1:1, 2:1) и загребское Динамо (0:1, 2:1). На первой стадии плей-офф "синие" одолели дортмундскую Боруссию, уступив на выезде 0:1, но отыгравшись дома со счетом 2:0.

В своей истории Реал и Челси провели между собой семь матчей. На данный момент преимущество на стороне английского клуба: четыре победы против одного поражения, еще два поединка завершились ничьей. В прошлом сезоне Реал и Челси также встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов, и "сливочные" после выездной победы 3:1 едва не позволили лондонцам совершить камбэк в Мадриде, но сумели перевести игру в дополнительное время, где добились общего успеха - 2:3 д.в.