Реал - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Реалом и Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В среду, 12 апреля, в четвертьфинале Лиги чемпионов-2022/2023 противостоять друг другу будут мадридский Реал и лондонский Челси, которые в прошлом сезоне встречались на этой же стадии турнира.

Первый поединок между испанской и английской командами состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал - Челси

Трансляция поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Челси будет доступна в этой новости 11 апреля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO. Также на ISPORT.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Напомним, что в текущем сезоне Реал вышел в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв с 13 очками свою группу. Мадридский клуб опередил в квартете РБ Лейпциг (2:0, 2:3), Шахтер (2:1, 1:1) и Селтик (3:0, 5:1). В 1/8 финала турнира "сливочные" разобрались с Ливерпулем, одержав две победы - 5:2 и 1:0.

Челси также набрал 13 очков и занял первое место на групповой стадии Лиги чемпионов. В своем квартете лондонцы оставили позади себя Милан (3:0, 2:0), Зальцбург (1:1, 2:1) и загребское Динамо (0:1, 2:1). На первой стадии плей-офф "синие" противостояли дортмундской Боруссии и после выездного поражения 0:1 сумели отыграться в ответном матче со счетом 2:0.

За свою историю Реал и Челси провели между собой семь матчей в еврокубках, и пока преимущество на стороне английского клуба: четыре победы против одного поражения, еще два поединка завершились ничьей. В минувшем сезоне Реал и Челси также пересеклись в 1/4 финала Лиги чемпионов, и мадридцы после выездной победы 3:1 растеряли преимущество дома, но сумели перевести игру в дополнительное время, где добились общего успеха - 2:3 д.в.