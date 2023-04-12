Уничтожитель монстров: Карикатурист изящно отметил вклад Холанда в победу над Баварией

Сегодня, 09:35

Сегодня, 09:35

Манчестер Сити разгромил немецкий коллектив в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 11 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле принимал Баварию.

Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели переиграть соперника, добыв крупную победу - 3:0. Главным героем встречи стал форвард англичан Эрлинг Холанд, который отметился голом и выполнил голевую передачу.

Читай также: Месси пригласил в дом фаната, который прождал его 10 часов

Известный карикатурист Омар Момани посвятил норвежцу рисунок. Художник изобразил Холанда в качестве супергероя, который уничтожает большого монстра.

В текущем еврокубковом сезоне Холанд является лучшим бомбардиром, имея 11 голов за семь проведенных матчей.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бавария.