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Уничтожитель монстров: Карикатурист изящно отметил вклад Холанда в победу над Баварией

Манчестер Сити разгромил немецкий коллектив в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:35
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Во вторник, 11 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле принимал Баварию.

Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели переиграть соперника, добыв крупную победу - 3:0. Главным героем встречи стал форвард англичан Эрлинг Холанд, который отметился голом и выполнил голевую передачу.

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Известный карикатурист Омар Момани посвятил норвежцу рисунок. Художник изобразил Холанда в качестве супергероя, который уничтожает большого монстра.

В текущем еврокубковом сезоне Холанд является лучшим бомбардиром, имея 11 голов за семь проведенных матчей.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бавария.


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Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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