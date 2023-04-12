Анчелотти: Год назад Челси заставил Реал пострадать

Итальянец призвал уважать будущего оппонента, который создал немало проблем во время их последнего противостояния в прошлом году.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле будет принимать лондонский Челси.

Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти вспомнил противостояние команд годичной давности, когда испанцы с трудом прошли англичан (5:4 по сумме двух встреч).

"Да, мы много страдали в силу разных обстоятельств. У нас было большое преимущество после первого матча, а потом мы пострадали", — цитирует итальянца The Athletic.

"Челси - отличный клуб с очень хорошими игроками, и мы должны уважать их. Они переживают не лучший момент, но в таком матче у них будет большая мотивация. Это команда очень высокого уровня".

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Напомним, что матч Реал - Челси состоится в среду, 12 апреля. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.