"Лэмпард знает, как подготовить команду": Анчелотти высказался о будущем матче с Челси

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о будущем сопернике в лице Челси, с которым его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Первая часть двухматчевого противостояния мадридского и лондонского клубов пройдет в среду, 12 апреля, на Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Я расстроен ситуацией в Челси, потому что у меня замечательные воспоминания о клубе и людях, которые продолжают там работать. Я болею за Челси, потому что провел там два хороших года. Но я не вернусь. Я думаю, что Лэмпард отлично справляется с ними.

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Мне 63 года, так что у меня на 20 лет больше опыта, чем у Лэмпарда, однако это не изменит того, что может случиться во время матча. Лэмпард был действительно великим футболистом, мне посчастливилось поработать с ним. Он был настоящим профессионалом.

Лэмпард знает, как подготовить свою команду к такому матчу. Я не думаю, что опыт будет особо полезен. Он прибыл лишь неделю назад, и я считаю, что у него все будет хорошо в Челси", - приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

Напомним, что на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Реал - Челси.