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"Надо верить, что сможем выстоять": Лэмпард оценил будущее противостояние с Реалом

Челси встретится с мадридским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:32
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Первый поединок между мадридской и лондонской командами состоится в среду, 12 апреля, на Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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"Не думаю, что здесь что-то новое для моих игроков. Но мы должны воспользоваться случаем, потому что на этом этапе турнира ставки повышаются. Надо верить, что мы сможем выстоять под серьезным давлением.

Каждый новый сезон - это новая история. Игроки должны понимать, что Реал - это особенная команда, и есть вещи, которые не зависят от нас. Я буду сосредоточен не на прошлом сезоне, а на том, чего мы можем достичь сейчас", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Реал - Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Фрэнк Лэмпард Реал Мадрид

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