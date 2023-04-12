Лунин и Мудрик начнут в запасе матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Челси

Украинские представители европейского футбола остались на скамейках запасных своих коллективов.

В среду, 12 апреля, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу состоится первый матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов между испанским Реалом и английским Челси.

Так как Тибо Куртуа здоров, Андрей Лунин займет свое привычное место на скамейке запасных "королевского клуба". Его соотечественник из лондонского коллектива Михаил Мудрик начнет встречу с той же позиции - Фрэнк Лэмпард решил оставить вингера в запасе.

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Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Кроос, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Лопес, Азар, Асенсио, Вальехо, Мариано, Васкес, Начо, Одриосола, Рюдигер, Себальос, Чуамени.

Челси: Аррисабалага - Кулибали, Силва, Фофана - Джеймс, Канте, Фернандес, Ковачич, Чилуэлл - Стерлинг, Феликс.

Запасные: Менди, Аспиликуэта, Хаверц, Галлахер, Закария, Зиеш, Кукурелья, Лофтус-Чик, Маунт, Мудрик, Пулишич, Чалоба.

Напомним, что стартовый свисток поединка Реал - Челси запланирован на 22:00 по киевскому времени.