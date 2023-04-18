Мудрик и Лунин начнут в запасе матч Лиги чемпионов между Челси и Реалом

К сожалению, на Стэмфорд Бридж вряд ли предвидится украинская дуэль.

Во вторник, 18 апреля, в Лондоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Челси и мадридским Реалом.

Временный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард оставил в запасе вингера Михаила Мудрика - первую встречу этих команд украинец провел на скамейке запасных.

То же самое касается и другого украинского футболиста данного противостояния: Андрей Лунин в качестве дублера Тибо Куртуа займет место среди других резервистов "бланкос".

Челси: Аррисабалага - Чалоба, Силва, Фофана - Джеймс, Ковачич, Канте, Фернандес, Кукурелья - Галлахер, Хаверц.

Запасные: Менди, Аспиликуэта, Холл, Феликс, Закария, Зиеш, Лофтус-Чик, Маунт, Мудрик, Пулишич, Стерлинг, Чуквуэмека.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Кроос, Модрич, Вальверде - Винисиус, Бензема, Родриго.

Запасные: Лопес, Лунин, Азар, Асенсио, Вальехо, Мариано, Васкес, Начо, Одриосола, Рюдигер, Себальос, Чуамени.

Первая встреча Челси и Реала завершилась победой испанского коллектива со счетом 2:0, а англичане при этом лишились Бена Чилуэлла, который получил прямую красную карточку.

Напомним, что стартовый свисток поединка между Челси и Реалом запланирован на 22:00