Шевченко назвал свой самый важный гол в дерби с Интером

Впервые за 20 лет Милан и Интер сыграют между собой в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

В сезоне-2002/03 "россонери" за счет правила выездного гола прошли "нерадзурри" и в итоге стали обладателями кубка.

Автором того самого гола стал Андрей Шевченко, который считает то взятие ворот своим самым важным в миланском дерби.

"Тот гол, который я забил в 2003 году - мой самый важный гол в дерби", - цитирует украинца Джанлука Ди Марцио. "Статистика имеет значение, но и ощущения тоже. Для меня этот гол дорогого стоит".

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По мнению Шевченко, каждая команда, пробившаяся в 1/2 финала Лиги чемпионов, имеет шансы на успех.

"У каждой из четырех команд есть шансы. Милан показал, что побеждают не звезды, а команда. Из всех полуфиналистов эта группа игроков меня поразила больше всего".

"Прав ли Гвардиола, что история в Лиге чемпионов имеет значение? Конечно, чтобы завоевать кубок, нужно обыграть Реал. Особенно, если им руководит Анчелотти".

Первый полуфинальный поединок между Миланом и Интером состоится 10 мая, а ответная встреча - 16 мая.