Президент УЕФА высказался о возможности проведения матчей ЛЧ в США

Александр Чеферин не исключает того, что матчи главного клубного турнира Европы будут играться, в том числе, за пределами Европы.

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился мыслями о возможности проведения матчей ЛЧ в США.

По словам функционера, эта идея может стать реальностью.

"Это возможно. Мы начали обсуждать это, но в этом году финал Лиги чемпионов в Стамбуле, в 2024-м - в Лондоне, а в 2025-м - в Мюнхене. И после этого посмотрим, - заявил словенец.

Напомним, ранее Чеферина обвинили в подделке документов.