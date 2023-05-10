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Гвардиола оценил ничью с Реалом в Лиге чемпионов

Наставник Манчестер Сити высказался о ничейном исходе в 1/2 финала соревнования.
Сегодня, 07:22
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Во вторник, 9 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал на своем поле принимал Манчестер Сити. Команды не выявили победителя, сыграв вничью - 1:1.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи. По словам испанца, команды сумели отличиться в тот момент, когда соперник играл лучше.

"Когда мы играли лучше - они забили. Когда они играли лучше - забили мы. Напряженный, сложный матч. Это полуфинал на Сантьяго Бернабеу. Порой у нас возникали хорошие моменты, но иногда приходилось непросто из-за того, что Реал качественно владел мячом. В следующую среду будет финал с нашими болельщиками. Мы хорошо начали и во втором тайме, но когда Реал перехватил инициативу, мы не справлялись".

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Гвардиола также оценил индивидуальные действия своих подопечных.

"Реал делал много передач на левый фланг, соперник хорош на этой части поля, но потом нам удалось забить фантастический мяч усилиями Кевина де Брюйне. После этого у нас еще было несколько хороших моментов.

Отправляемся в Манчестер и посмотрим, где мы можем еще прибавить. Надеюсь, сможем лучше защищаться и лучше атаковать.

Что касается игры Холанда, то пространство между центральными и крайними защитниками было занято. Ему пришлось нелегко. Он хорошо двигался и имел моменты", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что ответный поединок команд пройдет в среду, 17 мая, в Англии.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.


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