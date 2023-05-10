Укротить змею: Карикатурист оригинально олицетворил дерби Милана и Интера

В среду, 10 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Милан на своем поле примет Интер.

Команды спустя 20 лет впервые сыграют между собой в полуфинале главного европейского турнира.

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Известный карикатурист Омар Момани поделился своими ожиданиями от встречи. Художник создал рисунок, на котором вингер Милана Рафаэль Леау пытается укротить змею (символ Интер - прим.).

Стоит отметить, что португальский футболист может пропустить встречу из-за травмы.

Матч Милан - Интер начнется в 22:00 по Киеву. На ISPORT доступен прогноз на еврокубковый поединок.