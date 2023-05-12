Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Турции

В субботу, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов, в котором определится сильнейших клуб Европы.

Как сообщает https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12074325/UEFA-make-informal-approach-Portuguese-football-authorities-hosting-Champions-League-final.html?ico=authors_pagination_desktop, финальный поединок главного еврокубкового турнира может быть перенесен из Стамбула (Турция). УЕФА рассматривает варианты с перенесением финала в Лиссабон (Португалия).

По информации источника, европейская организация провела неофициальные переговоры с Португальской федерацией футбола о переносе финала на лиссабонский Эштадиу да Луж, если в Стамбуле возникнут беспорядки после выборов президента Турции.

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УЕФА переживает, что в Стамбуле будут беспорядки, если действующий глава государства Реджеп Эрдоган проиграет.

Отметим, что первый тур голосования состоится 14 мая. На кресла президента претендует два кандидата - Эрдоган и Кемаль Киличдароглу. Ожидается, что между ними пройдет второй тур выборов.

Напомним, что финал Лиги чемпионов уже дважды переносился из Стамбула через коронавирус - в 2020 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что отца Холанда вывели с трибуны Бернабеу в матче Реал - Манчестер Сити.