iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пиоли объяснил вылета Милана из Лиги чемпионов

Наставник миланского клуба высказался о поражении в дерби.
Сегодня, 07:21
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов. В рамках 1/2 финала "россонери" дважды уступили Интеру (0:2, 0:1) и покинули соревнования.

По словам специалиста, команде немного не хватило, чтобы пробиться в финал турнира.

"Мы пропустили первые 15 минут первого матча, но говорить о желании игроков неправильно. Очень жаль, потому что мы дошли так далеко. Я разочарован? Это неизбежно, для нашего пути выход в финал был бы чем-то невероятным. Неудача – это большое разочарование, этот сезон более сложный, чем мы думали, но он многому нас научил.

Если быть объективным и видеть молодую команду, занявшую второе место и завоевавшую скудетто, трудно говорить о провале. Вылет в полуфинале в дерби – это разочарование, нам чего-то не хватает".

Читай также: Мартинес назвал причину выхода Интера в финал Лиги чемпионов

"Впереди еще три игры в чемпионате Италии, я постарался подтянуть игроков, чтобы хорошо завершить сезон. Мы можем начать все сначала с большей уверенностью, потому что фундамент прочен", - приводит слова тренера официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что в финале Лиги чемпионов Интер сыграет с победителем пары Манчестер Сити и Реал, которые проведут ответный поединок сегодня, 17 мая.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча Интер - Милан.


Статьи по теме

Василий Ломаченко - Девин Хэйни: онлайн-трансляция пресс-конференции Василий Ломаченко - Девин Хэйни: онлайн-трансляция пресс-конференции
Менеджер заявил о готовности Уайлдера подраться с Усиком вместо Дюбуа Менеджер заявил о готовности Уайлдера подраться с Усиком вместо Дюбуа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: лидеры Денвера возглавили рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: лидеры Денвера возглавили рейтинг
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
Помочь журналистам

Видео

Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi покинули турнир, Monte сыграют с GamerLegion
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

Бокс10:51
Василий Ломаченко - Девин Хэйни: онлайн-трансляция пресс-конференции
Бокс10:32
Менеджер заявил о готовности Уайлдера подраться с Усиком вместо Дюбуа
НБА10:28
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: лидеры Денвера возглавили рейтинг
НБА10:03
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
Бокс09:53
Ломаченко - о бое с Хэйни: Я понимаю, почему меня считают аутсайдером
Лига Чемпионов09:42
"Будет увлекательно": Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча с Манчестер Сити
Лига Чемпионов09:28
"Он особенный": Президент Интера осыпал комплиментами Индзаги
Европа09:06
Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Бокс08:56
"Я не позволю ему": Хэйни предупредил Ломаченко перед боем
Европа08:32
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Реал определят финалиста Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK