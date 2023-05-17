Пиоли объяснил вылета Милана из Лиги чемпионов

Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов. В рамках 1/2 финала "россонери" дважды уступили Интеру (0:2, 0:1) и покинули соревнования.

По словам специалиста, команде немного не хватило, чтобы пробиться в финал турнира.

"Мы пропустили первые 15 минут первого матча, но говорить о желании игроков неправильно. Очень жаль, потому что мы дошли так далеко. Я разочарован? Это неизбежно, для нашего пути выход в финал был бы чем-то невероятным. Неудача – это большое разочарование, этот сезон более сложный, чем мы думали, но он многому нас научил.

Если быть объективным и видеть молодую команду, занявшую второе место и завоевавшую скудетто, трудно говорить о провале. Вылет в полуфинале в дерби – это разочарование, нам чего-то не хватает".

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"Впереди еще три игры в чемпионате Италии, я постарался подтянуть игроков, чтобы хорошо завершить сезон. Мы можем начать все сначала с большей уверенностью, потому что фундамент прочен", - приводит слова тренера официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что в финале Лиги чемпионов Интер сыграет с победителем пары Манчестер Сити и Реал, которые проведут ответный поединок сегодня, 17 мая.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча Интер - Милан.