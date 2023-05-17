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Мартинес назвал причину выхода Интера в финал Лиги чемпионов

Аргентинец рассказал о сплоченности команды.
Сегодня, 00:59
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Форвард Интера Лаутаро Мартинес поделился мнением о выходе команды в финал Лиги чемпионов. 

"Мы проделали отличную работу в обоих матчах. Ключевым фактором была команда. 

У меня был похожий опыт на чемпионате мира: если вы едины, вы сможете провести эти очень важные матчи наилучшим образом.

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Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы помочь своим партнерам по команде. Мы знали, что у нас есть возможность выйти в финал Лиги чемпионов, и сегодня мы выполнили свою работу", – сказал Мартинес в интервью после матча.

Напомним, по сумме двух встреч Инето оказался сильнее Милана (3:0). Таким образом "нерадзурри" сыграют в финале турнира с победителем пары Реал - Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Лаутаро Мартинес

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