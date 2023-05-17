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Индзаги отреагировал на выход Интера в финал Лиги чемпионов

Наставник миланской команды счастлив, что удалось переиграть Милан.
Сегодня, 08:02
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился эмоциями после выхода команды в финал Лиги чемпионов. "Нерадзурри" в двухматчевом противостоянии превзошли Милан (2:0, 1:0).

По словам наставника, миланский клуб всегда хотел оказаться в финале главного европейского турнира.

"В ближайшие мы все осознаем. Для нас изначально это было мечтой, но мы всегда верили в нее. Мы прошли невероятный путь. Победа в полуфинале, в дерби, в таком стиле, приносит удовлетворение.

Мне понравилось все: бег, агрессия, концентрация. С января по сегодняшний вечер у нас было четыре дерби, и мы выиграли все четыре. Милан – чемпион Италии, у них очень качественная команда, но ребята сыграли великолепно".

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Индзаги высказался о потенциальном сопернике, который определится в паре Манчестер Сити - Реал.

"Это две лучшие команды в Европе. Первая игра была равной. Я доволен тем, что мы сделали, я посмотрю завтрашний матч", - приводит слова Индзаги Pianeta Milan со ссылкой на эфир SportMediaset.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча Интер - Милан.


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