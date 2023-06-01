Испанию в Лиге чемпионов представят пять команд

Стали известны практически все команды, которые представят Испанию в континентальных турнирах в следующем сезоне.

Накануне Севилья выиграла Лигу Европы, переиграв в финальном матче представителя Серии А - римскую Рому.

Победа в этом турнире автоматически предоставляет триумфатору путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, поэтому мы увидим в главном клубном турнире Севилью даже несмотря на то, что они не смогли занять место в четверке лучших.

Таким образом, Испанию в Лиге чемпионов-2023/2024 представят сразу пять коллективов:

Барселона

Реал Мадрид

Атлетико Мадрид

Реал Сосьедад

Севилья

Кроме того, путевки в Лигу Европы получили Вильярреал и Бетис, а на место в Лиге конференций претендует сразу несколько команд, среди которых и Жирона Виктора Цыганкова.