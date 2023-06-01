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Испанию в Лиге чемпионов представят пять команд

Стали известны практически все команды, которые представят Испанию в континентальных турнирах в следующем сезоне.
Сегодня, 08:00
Ракитич з Кубком / Getty Images
Ракитич з Кубком / Getty Images

Накануне Севилья выиграла Лигу Европы, переиграв в финальном матче представителя Серии А - римскую Рому.

Победа в этом турнире автоматически предоставляет триумфатору путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, поэтому мы увидим в главном клубном турнире Севилью даже несмотря на то, что они не смогли занять место в четверке лучших.

Таким образом, Испанию в Лиге чемпионов-2023/2024 представят сразу пять коллективов:

  • Барселона
  • Реал Мадрид
  • Атлетико Мадрид
  • Реал Сосьедад
  • Севилья

Кроме того, путевки в Лигу Европы получили Вильярреал и Бетис, а на место в Лиге конференций претендует сразу несколько команд, среди которых и Жирона Виктора Цыганкова.


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Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

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