Испанию в Лиге чемпионов представят пять команд
Стали известны практически все команды, которые представят Испанию в континентальных турнирах в следующем сезоне.
Накануне Севилья выиграла Лигу Европы, переиграв в финальном матче представителя Серии А - римскую Рому.
Победа в этом турнире автоматически предоставляет триумфатору путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, поэтому мы увидим в главном клубном турнире Севилью даже несмотря на то, что они не смогли занять место в четверке лучших.
Таким образом, Испанию в Лиге чемпионов-2023/2024 представят сразу пять коллективов:
- Барселона
- Реал Мадрид
- Атлетико Мадрид
- Реал Сосьедад
- Севилья
Кроме того, путевки в Лигу Европы получили Вильярреал и Бетис, а на место в Лиге конференций претендует сразу несколько команд, среди которых и Жирона Виктора Цыганкова.