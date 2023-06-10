Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с Интером.

По словам испанского специалиста, важно лучше отыграть соперника, чтобы завоевать трофей.

"Я не могу контролировать мнения людей. Просто нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать. Все заканчивается игрой. И победит та команда, которая лучше всех проведет 95 минут".

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"Интер превосходит нас с точки зрения истории. Но это не важно. Важно в 22:00 по стамбульскому времени сыграть лучше соперника. Вот что может стать решающим фактором", - отметил Гвардиола в интервью The Guardian.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.