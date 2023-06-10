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"Мы в шаге от цели": Форвард Интера оценил шансы команды в финале Лиги чемпионов

Миланский клуб поборется за трофей с Манчестер Сити.
Сегодня, 10:21
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Решающий поединок главного европейского клубного турнира состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Финал Лиги чемпионов и финал чемпионата мира - два самых важных матча в футбольном мире. Футболка меняется, а чувства те же. Мы здесь благодаря нашим стараниям. Команда отлично поработала. Главное теперь - достичь цели. Мы всего в одном шаге.

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Знаем, что Манчестер Сити - крепкий орешек. У них много классных игроков, но Сити хорошо действует и как команда. Мы хорошо подготовились к этой игре. Теперь надо показать это на поле. Этот сезон превосходно складывается для меня. Я очень рад. Надеюсь, мы завершим его на высокой ноте.

Мы верим, что нам по силам вернуть трофей в Милан. Это мечта. Большая, высокая мечта. Мы затратили немало сил, чтобы добраться до этой стадии, и теперь мы в шаге от нашей цели. Мы должны выложиться по полной. Надо показать характер, сыграть всем сердцем и проявить волю к победе, чтобы завоевать этот трофей", - цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Интер Милан Лаутаро Мартинес

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