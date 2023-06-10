"Против Интера нужно сыграть на максимум": Холанд высказался о финале Лиги чемпионов

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался в преддверии сегодняшнего финала Лиги чемпионов против Интера.

Норвежский футболист признался, что всегда мечтал сыграть в решающем матче главного еврокубкового турнира.

"Это будет особенный момент. Я всегда мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов, для меня честь принять в нем участие. Но кроме этого, нужно будет еще сделать свою работу".

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"Мы провели невероятный сезон и должны завершить его наилучшим образом. Мы все готовы выложиться полностью, чтобы взять верх в этом финале. Против такой команды, как Интер, нужно сыграть на максимуме. Мы с нетерпением ждем момента выхода на поле", - отметил Холанд.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.