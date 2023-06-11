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"Такие неудачи делают сильнее": Тренер Интера отреагировал на поражение в финале Лиги чемпионов

В решающем поединке миланская команда минимально уступила Манчестер Сити.
Сегодня, 10:08
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился мыслями по поводу поражения от Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов.

Английская команда завоевала трофей, одержав победу над миланцами со счетом 1:0.

"Я поздравил своих ребят. Они прекрасно сыграли. Мы проиграли финал, который желали выиграть любой ценой, но должны гордиться собой. Я бы ни за что не променял этих игроков, и в этом матче весь мир видел, почему. Мы стойко держались против очень сильной команды. Нам есть о чем сожалеть, но мы можем собой гордиться.

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Я хотел бы обнять каждого болельщика Интера, в точности как своих ребят. Они потрясающие. Они всегда с нами.

Это футбол. Такие неудачи делают сильнее. Все еще не могу понять, как мы не забили в конце матча. Мы явно заслуживали большего.

Утром я говорил ребятам, что матч будет таким - равным, упорным. Говорил, что все решат мелочи. Мы должны были сделать чуть больше, чтобы финал сложился в нашу пользу", - приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер (1:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Интер Милан Симоне Индзаги

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