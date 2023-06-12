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Лидер Наполи стал лучшим молодым игроком сезона Лиги чемпионов

Грузинский волшебник получил индивидуальный приз.
Сегодня, 08:54
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

УЕФА официально признал вингера Наполи Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Грузинский футболист впервые сыграл в Лиге чемпионов. На его счету девять игр, в которых он забил два гола и выполнил четыре голевые передачи.

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Отмечается, что точность передач Кварацхелии составила 74,23%, а самая высокая скорость 33,6 километра в час. 

Напомним, Наполи выиграл группу с Ливерпулем, Аяксом и Рейнджерс. В 1/8 финала прошел Айнтрахт, а уже на следующей стадии покинул турнир, проиграв Милану.

Ранее сообщалось, что УЕФА определил сборную сезона Лиги чемпионов.


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