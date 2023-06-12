Лидер Наполи стал лучшим молодым игроком сезона Лиги чемпионов

УЕФА официально признал вингера Наполи Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Грузинский футболист впервые сыграл в Лиге чемпионов. На его счету девять игр, в которых он забил два гола и выполнил четыре голевые передачи.

🔵🇬🇪 @sscnapoli star Khvicha Kvaratskhelia is the 2022/23 #UCL Young Player of the Season! 👏#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023

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Отмечается, что точность передач Кварацхелии составила 74,23%, а самая высокая скорость 33,6 километра в час.

Напомним, Наполи выиграл группу с Ливерпулем, Аяксом и Рейнджерс. В 1/8 финала прошел Айнтрахт, а уже на следующей стадии покинул турнир, проиграв Милану.

Ранее сообщалось, что УЕФА определил сборную сезона Лиги чемпионов.