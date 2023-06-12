Гвардиола и компания: Карикатурист оригинально поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов
В рамках финала Лиги чемпионов Манчестер Сити переиграл Интер (1:0) и завоевал главный еврокубковый трофей.
Манчестерский гранд последние годы пытался выиграть трофей, однако всегда не хватало последнего шага.
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Известный художник Омар Момани посвятил английскому клубу мультик, в котором показал путь команды к трофею. Решающим фактором стал нападающий Сити Эрлинг Холанд, который и помог выиграть Лигу чемпионов.
Напомним, что Манчестер Сити по итогам прошедшего сезона оформил требл - выиграл чемпионат Англии, завоевал Кубок Англии и стал обладателем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Гвардиола определился с будущим на фоне победы в Лиге чемпионов.