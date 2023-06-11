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Гвардиола определился с будущим на фоне победы в Лиге чемпионов

Наставник Ман Сити не собирается останавливаться на достигнутом.
Сегодня, 21:30
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола после победы в финале Лиги чемпионов определился со своим будущим.

Как сообщает издание The Times, испанец не намерен брать паузу в своей карьере и уходить из стана "горожан".

Специалист точно доработает до конца своей текущий контракт с манкунианцами.  Действующее соглашение истекает в 2025 году.

Источник отмечает, что после сезона-2024/25 Пеп, вероятно, не захочет оставаться в нынешнем клубе.

Напомним, ранее Гвардиола эмоционально отреагировал на завоевание Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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