Гвардиола определился с будущим на фоне победы в Лиге чемпионов
Наставник Ман Сити не собирается останавливаться на достигнутом.
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола после победы в финале Лиги чемпионов определился со своим будущим.
Как сообщает издание The Times, испанец не намерен брать паузу в своей карьере и уходить из стана "горожан".
Специалист точно доработает до конца своей текущий контракт с манкунианцами. Действующее соглашение истекает в 2025 году.
Источник отмечает, что после сезона-2024/25 Пеп, вероятно, не захочет оставаться в нынешнем клубе.
Напомним, ранее Гвардиола эмоционально отреагировал на завоевание Лиги чемпионов.