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С Довбиком и Пихаленком: Днепр-1 огласил стартовый состав на ответный матч с Панатинаикосом

Украинской команде придется отыгрываться после поражения 1:3 в первом поединке.
Сегодня, 19:55
Днепр-1 сыграет с Панатинаикосом / СК Днепр-1
Днепр-1 сыграет с Панатинаикосом / СК Днепр-1

Во вторник, 1 августа, Днепр-1 сыграет на выезде ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

Первая встреча неделю назад завершилась победой греческой команды со счетом 3:1, а второй поединок будет сыгран в Афинах на стадионе Апостолос Николаидис. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

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Перед поединком главный тренер "спортклубовцев" Александр Кучер огласил стартовый состав своей команды.

Днепр-1: Волынец, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Бабенко, Бланко, Рубчинский, Мирошниченко, Пихаленок, Довбик

Запасные: Кинарейкин, Валеф, Пурита, Горин, Гуцуляк, Гаджиев, Горбунов, Когут, Кивинда, Танчик, Сваток.

Также стал известен стартовый состав Панатинаикоса.

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Панатинаикос: Бриньолли, Хуанкар, Магнуссон, Едвай, Котсирас, Вильена, Перес, Джуричич, Бернард, Палациос, Шпорар

Запасные: Ксенопулос, Лодыгин, Ваяннидис, Зека, Иоаннидис, Кляйнхаслер, Мансини, Чокай, Сидерас, Младенович, Вербич.

Напомним, на ISPORT доступна видео-онлайн трансляция матча Панатинаикос - Днепр-1.

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