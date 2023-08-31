Ни одного топ-клуба: читатели ISPORT выбрали желанных соперников для Шахтера в Лиге чемпионов

В четверг, 31 августа, состоится долгожданная жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Так как Днепр-1 не смог пройти квалификацию, Украина будет представлена лишь донецким Шахтером, который оказался в третьей корзине.

ISPORT провел голосование среди читателей в своем Telegram-канале, в котором попросил их выбрать наиболее предпочтительные варианты для "горняков" в каждой из трех оставшихся корзин жеребьевки.

Так, из первой корзины, в которой будут такие клубы, как Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити и Бавария, болельщики выбрали Фейеноорд.

Примечательно, что вторая корзина также богата на громкие имена: Реал, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Арсенал. Но фанаты хотят увидеть противостояние "оранжево-черных" с Порту.

И, наконец, четвертая корзина, которая уже не такая сильная (по очевидным причинам), но там есть несколько интересных вариантов: немецкий Унион, Ньюкасл, Реал Сосьедад, который недавно приобрел россиянина. Подписчики же остановили свой выбор на бельгийском Антверпене.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов - она начнется в 19:00 по киевскому времени.