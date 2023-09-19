Ван Леувен - о сопернике в Лиге чемпионов: Порту всегда был одной из команд, на которые я обращал внимание

Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против Порту.

Поединок будет сыгран во вторник, 19 сентября, на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Некоторые защитники выбыли еще несколько недель назад, и, по моему мнению, другие игроки хорошо поработали за это время на их позициях. Нам их будет не хватать, но у нас достаточно качественных футболистов, чтобы продолжать прогрессировать. Дмитрий Ризнык приехал вместе с командой, поэтому с им все хорошо".

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"Как тренеры, мы всегда внимательно наблюдаем за командами, на которые интересно смотреть, чтобы узнать их качества и стиль футбола. В прошлых сезонах Порту всегда был одной из команд, на которые я обращал внимание, потому что они имеют схожие с моими представления о футболе и развитии игроков, обеспечивают им возможность играть в первой команде. Также все эти годы в футболе у нас есть друзья, которые работают с Порту, поэтому всегда приятно встретиться с ними.

Как Шахтер может помочь Украине через футбол? Для нас это единственный способ помочь: сообщить людям в мире о ситуации в Украине, предоставляя нашим игрокам возможность участвовать в международных соревнованиях. Есть две цели - играть в футбол и распространять информацию о текущих событиях в Украине", - приводит слова ван Леувена официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Порту.

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