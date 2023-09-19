Барселона - Антверпен 5:0 обзор матча и результат игры 19.09.2023

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона принимала Антверпен.

Каталонцы не стали церемониться с соперником и сразу ринулись в атаку, организовывая мощные штурмы. Уже к 22-й минуте счет на табло был неприличный - 3:0.

Во второй половине игры "сине-гранатовые" вновь осели около штрафной площади соперника, забив при этом уже лишь дважды. Итоговый счет - 5:0.

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов Антверпен на своем поле примет Шахтер. Игра состоится 4 октября.

Статистика матча Лиги чемпионов Барселона - Антверпен

Барселона - Антверпен 5:0

Голы: Феликс, 11, 66, Левандовски, 19, Батай, 22 автогол, Гави, 54

Ожидаемые голы (xG): 2.23 - 0.20

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 20 - 3

Удары в створ: 8 - 1

Фолы: 9 - 8

Барселона: тер Штеген, Жоау Канселу (Серджи Роберто, 76), Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, де Йонг (Ромеу, 58), Гави (Лопес, 58), Рафинья (Ферран Торрес, 68), Жоау Феликс (Ямаль, 68), Левандовски.

Антверпен: Бюте, Батай (Керк, 74), Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Кейта, Эккеленкамп (Юсуф, 61), Вермерен, Муя (Валенсия, 83), Баликвиша (де Лат, 61), Янссен (Иленикена, 60).

Предупреждение: Гави (36).

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