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Лидер обороны Ньюкасла пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ

Теперь Эдди Хау придется думать, как сдержать натиск нападения парижан во главе с Килианом Мбаппе.
Сегодня, 13:56
Свен Ботман / Getty Images
Свен Ботман / Getty Images

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау подтвердил, что Свен Ботман пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен в среду, 4 октября, из-за травмы колена, сообщает The Athletic.

По словам Хау, центрбек, который пропустил последние два матча "сорок", вернется лишь после перерыва на международные встречи.

К тому же англичане вряд ли смогут рассчитывать на форварда Каллума Уилсона, у которого возникли проблемы с подколенным сухожилием

"У Каллума небольшая проблема с подколенными сухожилиями. Мы надеемся, что он скоро вернется. Надеюсь, до международного перерыва. У Свена проблемы с коленом, и мы увидим его вскоре после международного перерыва".

Еще одним игроком, который рискует пропустить встречу с ПСЖ, является Жоэлинтон. Бразилец травмировался спустя всего четыре минуты после выхода на поле в матче против Бернли (2:0).

"Похоже на подколенное сухожилие. Ели мы потеряем его, это будет огромным ударом", - добавил Хау.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей группового этапа Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл ПСЖ Свен Ботман

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