Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 04.10.2023

Лейпциг на своем поле уступил Манчестер Сити (1:3) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме Фоден позволил выйти "горожанам" вперед, но уже на старте второй половины встречи Опенда сравнял счет.

Сити сумел дожать соперника в концовке поединка. Сначала Альварес реализовал свой момент, а затем Доку поставил точку.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Лейпциг - Манчестер Сити:

Лейпциг - Манчестер Сити 1:3

Голы: Опенда, 48 - Фоден, 25, Альварес, 84, Доку 90+2

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