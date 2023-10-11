Главный тренер Реала Карло Анчелотти назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

"Мои фавориты на победу в ЛЧ? Реал, Барселона, Манчестер Сити и Бавария", - приводит слова итальянца издание Madrid Universal.

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Отметим, букмекеры выделяют фаворитом турнира Манчестер Сити. Коэффициент на победу "горожан" составляет 3.

Далее идет Бавария и Реал (6 и 8 соответственно). Наименьшие шансы из вышеперечисленных команд имеет Барселона (10).

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