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Анчелотти назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Итальянец не удивил своим выбором.
Сегодня, 17:54
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

"Мои фавориты на победу в ЛЧ? Реал, Барселона, Манчестер Сити и Бавария", - приводит слова итальянца издание Madrid Universal.

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Отметим, букмекеры выделяют фаворитом турнира Манчестер Сити. Коэффициент на победу "горожан" составляет 3.

Далее идет Бавария и Реал (6 и 8 соответственно). Наименьшие шансы из вышеперечисленных команд имеет Барселона (10).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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