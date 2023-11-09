Зальцбург - Интер: обзор и результат матча Лиги чемпионов 08.11.2023

В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Зальцбург на своем поле встретился с Интером.

У миланского клуба несмотря на статус гостей было игровое преимущество и лишь они создавали по-настоящему опасные моменты.

В первом тайме "нерадзурри" должны были забивать дважды. Сперва Алессандро Бастони выиграл борьбу в штрафном и пробил рядом со штангой, а в самом конце 45-минутки Давиде Фратеззи отправил мяч выше ворот.

Во втором тайме команды обменивались полумоментами до конца поединка пока хозяева не совершили фатальную ошибку.

На 85 минуте Мадс Биструп сыграл в своей штрафной рукой и судья назначил пенальти. К точке подошел Лаутаро Мартинес и в очередной раз в текущем сезоне стал героем для Интера.

Статистика матча Лиги чемпионов РБ Зальцбург - Интер

РБ Зальцбург - Интер 0:1

Голы: Мартинес (пенальти), 85

xG: 0.69 - 2.15

Удары: 15 - 18

Удары в створ: 5 - 6

Владение мячом: 53% - 47%

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