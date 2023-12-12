Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч с Зальцбургом

Украинец проведет свой шестой поединок за португальцев в Лиге чемпионов.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика на выезде сыграет с Зальцбургом.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

22-летний украинец проведет 17-ю игру за Бенфику во всех турнирах. На его счету 6 сухих матчей и 15 пропущенных голов.

Матч Зальцбург - Бенфика начнется в 22:00 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны турнирные таблицы Лиги чемпионов.

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