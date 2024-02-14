Копенгаген - Манчестер Сити 1:3: обзор матча и результат игры 13.02.2024

Английская команда обеспечила себе преимущество в два мяча перед ответным матчем с датчанами.

Во вторник, 13 февраля, Копенгаген принимал на своем поле Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Абсолютные фавориты этого противостояния в лице "горожан" обеспечили себе комфортное преимущество перед вторым поединком, одержав победу со счетом 3:1.

Манчестер Сити доминировал от начала матча и сумел воплотить в гол свое игровое преимущество уже по истечении десяти минут игры. Фил Фоден нашел передачей в штрафной Кевина Де Брюйне, который точно пробил в дальний угол.

Источник: Getty Images

На 34-й минуте Копенгагену удалось отыграться после ошибки Эдерсона. Голкипер "горожан" выбил мяч точно на соперника, первый удар датчан был заблокирован, а вторая попытка в исполнении Магнуса Матссона была удачной. Тем не менее все же на перерыв гости ушли, ведя в счете благодаря голу Бернарду Силвы, которому ассистировал Де Брюйне.

Во второй половине встречи Манчестер Сити продолжал владеть преимуществом, но увеличить разницу английской команде удалось только в компенсированное к поединку время, когда отличился Фил Фоден снова с передачи Де Брюйне.

Источник: Getty Images

Ответный матч Манчестер Сити с Копенгагеном состоится в Англии 6 марта.

Статистика матча Копенгаген - Манчестер Сити 1/8 финала Лиги чемпионов

Копенгаген - Манчестер Сити 1:3

Голы: Матссон, 34 - Де Брюйне, 10, Силва 45+1, Фоден, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.23 - 2.82

Владение мячом: 25% - 75%

Удары: 4 - 26

Удары в створ: 1 - 12

Угловые: 2 - 6

Фолы: 13 - 3

Атаки: 58 - 164

Копенгаген: Грабара - Елерт, Вавро, Маккенна, Дикс - Маттсон (Ларссон, 81), Фальк, Гонцалвеш (Хойлунд, 70) - Ашури (Соренсен, 81), Клаэссон (Корнелиус, 55), Эльюнусси

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Стоунз, Аке - Родри - Силва (Нуньеш, 78), Де Брюйне, Грилиш (Доку, 21), Фоден - Холанд

Предупреждения: Фальк, 71, Дикс, 74.

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