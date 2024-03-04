Лига чемпионов: формат на новый сезон

Текущий еврокубковый сезон станет последним в плане "классического" розыгрыша.

Уже с нового турнира участие в Лиге чемпионов будут принимать 36 клубов (сейчас 32 - прим.), которые будет находится в одной турнирной таблице. Команды проведут восемь игр - четыре дома и четыре на выезде.

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Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты текущего сезона Лиги чемпионов.

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