Арсенал - Бавария: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов 09.04.2024

Узнай на ISPORT, кто может победить в одном из матчей главного клубного турнира Европы.

Во вторник, 9 апреля, состоится один из четырех четвертьфиналов Лиги чемпионов, в котором сыграют Арсенал (Англия) и Бавария (Германия).

В плей-офф лондонский коллектив обыграл Порту (1:1 (по сумме двух встреч), 4:2 по пенальти), Бавария разбила Лацио (3:1).

Первый поединок 1/4 финала состоится в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал - Бавария

Букмекеры считают, что у подопечных Микеля Артеты есть огромное преимущество перед мюнхенцами.

Прогноз букмекеров на матч Арсенал - Бавария

Победа Арсенала: 1.74

Ничья: 4.1

Победа Баварии: 4.95

Эксперты считают, что поединок подарит большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.75.

Статистика противостояния Арсенал - Бавария

В своей истории команды провели 12 матчей, преимущество на стороне Баварии. В связи с этим, немецкий коллектив забил в два раза больше в личных противостояниях.

Арсенал - Бавария

3 Победы 7

2 Ничьи 2

13 Голы 27

Последняя встреча команд на официальном уровне прошла в 2017 году в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Бавария дважды разгромила Арсенал с одинаковым счетом - 5:1.

Напомним, ISPORT сделал прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов - кто сыграет в полуфинале можно узнать у нас.

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