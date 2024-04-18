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Бавария - Арсенал 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Смотрите на ISPORT, как мюнхенцы вышли в полуфинал.
Сегодня, 08:32
Бавария - Арсенал / Getty Images
Бавария - Арсенал / Getty Images

В рамках ответного матча Лиги чемпионов Бавария на своем поле принимала Арсенал.

Судьбу противостояния решил один гол, автором которого стал Киммих.

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"Канониры" создали несколько моментов, но избежать поражения не сумели.

Видео гола и обзор матча Бавария - Арсенал в Лиге чемпионов:

 

Бавария - Арсенал 1:0 (первый матч - 2:2)
Гол: Киммих, 63

Бавария: Нойер - Дайер, де Лигт, Мазрауи (Ким Мин Чжэ, 76), Киммих - Геррейру, Горетцка, Лаймер, Сане (Упамекано, 89), Мусиала - Кейн.

Арсенал: Райя - Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу (Нкетиа, 86) - Жоржиньо (Жезус, 68), Эдегор, Райс - Хавертц, Мартинелли (Троссард, 68), Сака.

Предупреждения: Лаймер, 55, Киммих, 90+2 - Уайт, 84, Жезус, 90+3

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