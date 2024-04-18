Перес лично поздравил Лунина после победы над Манчестер Сити
В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реал Мадрид победитель определися в серии пенальти - 4:3 выиграли "сливочные".
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел весь поединок на поле, став его главным героем. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков Манчестер Сити.
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Как сообщает издание DefensaCentral, президент Реала Флорентино Перес спустился в раздевалку после поединка и лично поздравил Лунина с великолепной игрой.
Источник утверждает, что Перес в Манчестере настоял на продлении контракт Андрея. Флорентино рассказал об этих планах близкому окружению.
Действующее соглашение украинца с Реалом рассчитано до лета 2025 года.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Реал.
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