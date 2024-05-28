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"Нас ждет финальный босс": Наставник Боруссии высказался о матче с Реалом

Эдин Терзич готов прервать победную серию мадридцев в финалах.
Вчера, 20:22
Эдин Терзич / Getty Images
Эдин Терзич / Getty Images

Наставник дортмундской Боруссии Эдин Терзич поделился мыслями о финале Лиги чемпионов с Реалом.

По словам специалиста, в отдельно взятой игре против мадридцев возможно все.

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"Нас ждет абсолютный финальный босс. Мы сводим все к одной игре, в которой возможно все. Если кто-то это показал, то это мы. Пришло время прервать эту серию Реала - восемь игр, восемь побед в финалах.

Мы не довольны тем, что находимся только в финале. Теперь мы хотим привезти кубок в Дортмунд. Давно мы не были так близко. Это было чертовски давно", - цитирует слова Терзича журналист Патрик Бергер.

Напомним, ранее легенда Боруссии Марко Ройс высказался о завершении выступлений за дортмундцев .

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