"Сумасшедший": Защитник Реала устроил странное празднование победы в Лиге чемпионов
Мадридский Реал ранее одержал победу со счетом 2:0 над дортмундской Боруссией в финальном матче Лиги чемпионов.
Триумфаторы главного европейского клубного турнира уже привезли трофей домой, устроив празднования в Мадриде.
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В ходе гуляний защитник "сливочных" Антонио Рюдигер решил отметить победу странным способом. Немецкий центрбек где-то раздобыл детскую коляску, продолжив празднования уже в ней.
Забавное видео с Рюдигером опубликовал голкипер Реала Тибо Куртуа.
"Сумасшедший", - написал бельгийский вратарь.
El loco 😂 pic.twitter.com/tS0ej31pXC— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) June 3, 2024
Напомним, ранее Куртуа вспомнил Андрея Лунина после победы в Лиге чемпионов.
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