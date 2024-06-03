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"Сумасшедший": Защитник Реала устроил странное празднование победы в Лиге чемпионов

Антонио Рюдигер забавно отметил триумф.
Сегодня, 11:45
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Мадридский Реал ранее одержал победу со счетом 2:0 над дортмундской Боруссией в финальном матче Лиги чемпионов.

Триумфаторы главного европейского клубного турнира уже привезли трофей домой, устроив празднования в Мадриде.

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В ходе гуляний защитник "сливочных" Антонио Рюдигер решил отметить победу странным способом. Немецкий центрбек где-то раздобыл детскую коляску, продолжив празднования уже в ней.

Забавное видео с Рюдигером опубликовал голкипер Реала Тибо Куртуа.

"Сумасшедший", - написал бельгийский вратарь.

Напомним, ранее Куртуа вспомнил Андрея Лунина после победы в Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид Антонио Рюдигер

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