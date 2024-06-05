"Меня отстранили": Лунин рассказал детали болезни перед финалом Лиги чемпионов

Украинец высказался о том, что чувствовал в решающей игре.

Голкипер Реала Андрей Лунин поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.

Украинец рассказал детали болезни, из-за которой он не смог играть.

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"Все были счастливы после игры. А до матча было определенное разочарование из-за болезни. Пройдя такой путь... хочется сыграть в финале, это последний и самый важный матч. Я понимаю свой вклад. Мне было важно быть на матче, потому что пропустить игру и награждение – это был бы такой удар.

Болезнь перед матчем? Сделали тесты на вирус, он показал. Сказали, что это заразное, поэтому я не мог работать с командой. Из-за того, что это передается, то меня отстранили. Но перед вылетом на финал повторный тест уже ничего не показал. Конечно, ощущения были не очень приятные (из-за выбора тренера – прим), потому что больше думаешь – больше загоняешься. Меня спасла семья – ребенок, жена, другие вопросы. Плюс пару дней был в кровати с температурой", - отметил Лунин.

Ранее Лунин отреагировал на переход Мбаппе в Реал.

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